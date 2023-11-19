تحرك "عربي-إسلامي" لوقف الحرب في غزة.. البداية من الصين

كتب موقع "سكاي نيوز": كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة "العربية الإسلامية"، والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، حيث ستكون المحطة الأولى إلى الصين يوم الاثنين.

Advertisement

وقال وزير الخارجية السعودي، على هامش لقائه منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه من المقرر أن تزور اللجنة الوزارية الصين، على أن تنتقل بعدها إلى عدد من العواصم بهدف "إيصال رسالة واضحة"، بضرورة وقف إطلاق النار في غزة "فورًا"، مع السعي العاجل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية فادحة.



وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "لابد أن نعمل لإنهاء الأزمة والحرب التي تُشن على غزة في أسرع وقت".



ويعتقد دبلوماسيون ومراقبون، في حديثهم إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن التحرك "العربي الإسلامي" المشترك يسعى للضغط على العواصم الغربية بالأساس لممارسة نفوذها والقيام بواجبها تجاه وقف الحرب في غزة، التي أوقعت ما يزيد عن 12 ألف قتيل، وما يربو عن 30 ألفًا من المصابين، إلى جانب الدفع نحو إقرار حل دبلوماسي لتلك الأزمة بدلًا من "لغة الرصاص"، والدعوة لإطلاق عملية سياسية شاملة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.