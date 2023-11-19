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عربي-دولي

واشنطن تتحرك بعد الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة

Lebanon 24
19-11-2023 | 16:27
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أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، أن واشنطن تجمع معلومات حول الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وقال فاينر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم: "نحن ننسق أيضا مع إسرائيل لمعرفة ملابسات ما حدث بمساعدتهم".
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وأضاف أنه إذا تأكدت معلومات عن إلحاق ضرر بمدنيين يحتمون بأرض المدرسة، فإن ذلك سيصبح "غير مقبول على الإطلاق" بالنسبة للولايات المتحدة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
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