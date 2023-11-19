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عربي-دولي

عبداللهيان يدعو روسيا لتعزيز دورها في تحقيق السلام بالشرق الأوسط

Lebanon 24
19-11-2023 | 16:49
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دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موسكو إلى لعب دور أكثر نشاطا في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، تم خلاله بحث الأوضاع في قطاع غزة.
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وأضاف البيان: "ووصف أمير عبد اللهيان أنّه من المهم منع التطهير العرقي والهجرة القسرية لسكان غزة والضفة الغربية، وشدّد على الحاجة للعب روسيا دورا أكثر نشاطا في تحقيق السلام والأمن في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد في حديث سابق وخاص لـRT أن وقف إطلاق النار وحل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة يمثل أولوية الآن، وأن قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.

وعن الحرب على غزة، أوضح لافروف أن "واشنطن لا تريد تقييد أيدي إسرائيل والسبب برأيي أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء النزاع بطريقة لا تريدها تل أبيب".

وأكد أن "قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.. علينا التأكد من عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر أو الأردن".

من جهته، اقترح عبداللهيان قبل أيام أن يشكل مجلس حقوق الإنسان "فريق خبراء لتوثيق أفعال الكيان الصهيوني في غزة".

وأشار أمير عبد اللهيان خلال لقائه المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها إيران لإنهاء العدوان الصهيوني على غزة وعدم توسيع رقعة الحرب ما من شأنه إخراج الوضع عن نطاق السيطرة".
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