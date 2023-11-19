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عربي-دولي

إسرائيل تعرض صوراً لرهينتين في مستشفى الشفاء

Lebanon 24
19-11-2023 | 17:30
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عرض الجيش الإسرائيلي مقطعين مصورين قال إنهما يظهران رهينتين يتم اقتيادهما إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد احتجازهما في السابع من تشرين الأول، بينما تقول حماس إن الرهينتين نقلتا لتلقي العلاج في المستشفى جراء القصف الإسرائيلي.
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وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في مؤتمر صحافي: "هنا يمكنكم أن تروا حماس تحتجز رهينة في الداخل... إنهم يأخذونه إلى داخل المستشفى" مضيفا أن "المحتجزين من النيبال وتايلاند".
وأضاف: "لم نتمكن بعد من تحديد موقع الرهينتين"، مردفا "نحن لا نعرف أين هما موجودان".
وقال الجيش وجهاز الاستخبارات في بيان: "ما تم العثور عليه يثبت أن منظمة حماس الإرهابية استخدمت مجمع الشفاء الاستشفائي يوم المجزرة كبنية تحتية إرهابية".
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