شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزّة

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استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدّة منازل شمال القطاع ووسطه وجنوبه ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.وقالت وكالة "وفا" إن "الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد والمخيم شمال القطاع".وأضافت أن "القصف أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء".وذكرت الوكالة الرسمية أيضا أن "الطائرات الإسرائيلية شنت أيضا غارات جوية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة".وأفادت بأن "عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع ارتفع إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال للمنازل.وأوضحت أن "المدفعية الإسرائيلية واصلت إطلاق قذائفها في محيط مخيم جباليا ومستشفى الأندونيسي شمال مدينة غزة".