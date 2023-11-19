إجلاء 31 طفلاً بحالة سيئة من مستشفى الشفاء

Advertisement

أكدت مصادر طبية نقل 31 رضيعاً من الخداح بأمان من المستشفى الرئيسي في غزة إلى مستشفى آخر في الجنوب، حيث سيتم نقلهم إلى مصر، في حين ظل عشرات المرضى المصابين بجروح خطيرة عالقين هناك بعد أيام من دخول القوات الإسرائيلية المجمع الطبي.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إجلاء الأطفال المريضين للغاية، إلى جانب ستة عاملين صحيين وعشرة من أفراد أسرهم. وأضاف أنهم نُقلوا إلى مستشفى في مدينة رفح جنوب غزة حيث يتلقون الرعاية العاجلة.وقال محمد زقوت، مدير مستشفيات غزة، إن الأطفال يعانون الجفاف والقيء وانخفاض درجة حرارة الجسم، كما أصيب بعضهم بالإنتانات لأنهم لم يتلقوا أي دواء، ولم يكونوا في "ظروف مناسبة للبقاء على قيد الحياة". وقال إنهم سيذهبوا إلى مصر للحصول على رعاية أكثر تخصصاً.