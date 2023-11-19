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عربي-دولي

اسرائيل تواصل حربها على غزة.. اقتحامات في الضفة واستهداف لمستشفى الاندونيسي

Lebanon 24
19-11-2023 | 23:37
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يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ45، وبينما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 7 من قواته بينهم ضباط في معارك يوم أمس الأحد، أكدت كتائب عز القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في استهدافات متعددة لقوات الاحتلال في غزة بينهم 6 من مسافة صفر.
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في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 13 ألفا، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء.
وقصفت القوات الإسرائيلية بشكل كثيف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً وُصف بالعنيف وقع في محيط المستشفى بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه "الإندونيسي".
فيما أشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى أن آليات إسرائيلية تحاول التوغل باتجاه المستشفى من ناحية أبراج العودة. وقال إن قتلى وجرحى سقطوا داخل المستشفى جراء القصف المتواصل وإطلاق النار.

غارات جنوب غزة أيضاً
كذلك استهدف قصف إسرائيلي منزلاً في جباليا شمال غزة، موقعاً قتلى وجرحى.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منازل شرق بيت حانون شمال غزة.

وجنوب القطاع، فقد شنتت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على خان يونس وحي الزيتون، أوقعت قتلى وجرحى، حسب التلفزيون الفلسطيني.

أكبر عملية اقتحام
أما في الضفة الغربية، فقد أفاد شهود عيان فجر الاثنين باقتحام الجيش الإسرائيلي عدداً من المدن والقرى.

وقالوا لوكالة أنباء العالم العربي إن أكبر عملية اقتحام كانت في مخيم عقبة جبر للاجئين قرب مدينة أريحا، والذي شهد اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي. كما أضافوا أن التيار الكهربائي انقطع عن المخيم بعد استهداف المحول الرئيسي.
كذلك أفاد شهود آخرون باقتحام عدة آليات عسكرية حي أم الشرايط في مدينة رام الله.

واقتحمت قوات إسرائيلية أيضاً مدينة الخليل وتمركزت عن جامعتها، وفق شهود. كما تم اقتحام عدد من القرى في محافظة سلفيت.

وفي مخيم الفارعة وقرية الفارعة القريبة من مدينة طوباس، قال شهود إن قوة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى هناك وسط اشتباكات مسلحة.
 
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