ما أبرز الخلافات بين بايدن ونتنياهو في حرب غزة؟

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وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بايدن "يكافح" من أجل إقناع نتنياهو "اتخاذ خطوات" يمكنها أن تمنع تصعيد الصراع في غزة، وهو ما يضع العلاقات بين الحليفين على المحك.



وفشلت محاولات إدارة بايدن في إقناع نتنياهو بالموافقة على هدنة إنسانية قد تؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الأسرى، إذ قال مسؤولون أميركيون إن المحادثات الأخيرة بين الطرفين "أصبحت أكثر توتراً"، مع استمرار نتنياهو في معارضة أي اتفاق يشمل هدنة طويلة.



وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، ضغط بايدن على نتنياهو بشأن العديد من القضايا، من بينها الحد من سقوط الضحايا المدنيين في غزة، والموافقة على هدن لإطلاق سراح الأسرى، ولكن هذه المساعي فشلت، لـ"تختبر حدود دعم بايدن لإسرائيل في هذه الحرب"، وفق "وول ستريت جورنال". تصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، بسبب العدد الكبير للضحايا المدنيين في غزة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، والعديد من القضايا الأخرى المرتبطة بالحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بايدن "يكافح" من أجل إقناع نتنياهو "اتخاذ خطوات" يمكنها أن تمنع تصعيد الصراع في غزة، وهو ما يضع العلاقات بين الحليفين على المحك.وفشلت محاولات إدارة بايدن في إقناع نتنياهو بالموافقة على هدنة إنسانية قد تؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الأسرى، إذ قال مسؤولون أميركيون إن المحادثات الأخيرة بين الطرفين "أصبحت أكثر توتراً"، مع استمرار نتنياهو في معارضة أي اتفاق يشمل هدنة طويلة.وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، ضغط بايدن على نتنياهو بشأن العديد من القضايا، من بينها الحد من سقوط الضحايا المدنيين في غزة، والموافقة على هدن لإطلاق سراح الأسرى، ولكن هذه المساعي فشلت، لـ"تختبر حدود دعم بايدن لإسرائيل في هذه الحرب"، وفق "وول ستريت جورنال".

ورغم أن واشنطن وتل أبيب توصلتا إلى عدة تفاهمات في هذه الحرب، إلا أن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء خطط إسرائيل في غزة بعد الحرب.



ويظهر أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين في "مسار تصادمي" بشأن من ينبغي أن يحكم القطاع، فواشنطن تدعم حكومة فلسطينية موحدة تشرف على الضفة الغربية وغزة، فيما ترفض إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية، وتقول إنها ستُبقى السيطرة الأمنية لفترة غير محدودة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت دعمها "غير المشروط" لإسرائيل في هذه الحرب، إلا أن نطاق وحجم العنف داخل غزة جعلها تعيد التفكير في ذلك.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين في إدارة بايدن "يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة للدعم غير المحدود لإسرائيل"، إذ حذروا نتنياهو من أن صور الضحايا من الأطفال والنساء في غزة، قد تلقي بظلالها على "الجهود المبذولة للقضاء على حماس". (الشرق)