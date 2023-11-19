Advertisement

عربي-دولي

نجل القذافي لليبيين: النظام السابق لن يعود

Lebanon 24
19-11-2023 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1132350-638360598427681650.jpg
Doc-P-1132350-638360598427681650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الليبيين إلى العمل معاً من أجل بناء نظام عصري جديد يجمع الجميع.

وأكد الساعدي القذافي في تغريدة نشرها الأحد على صفحته بمنصة "إكس"، أن "النظام السابق لن يعود"، مطالباً بالاستفادة من إيجابياته وأخطائه وتجنب سلبياته من أجل العمل على بناء نظام عصري جديد يجمع كل الليبيين.
Advertisement
 
يشار إلى أن نجل القذافي برز مؤخراً وأصبح كثير الظهور من خلال تدوينات على "إكس"، علق فيها على الحالة السياسية في بلاده ودعا إلى المصالحة الشاملة وعدم اللجوء إلى الانتقام من أجل تجاوز الخلافات.

وهو ما طرح تساؤلات بشأن نيته الدخول للساحة السياسية خلال الفترة المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:16 | 2023-11-20
01:39 | 2023-11-20
01:25 | 2023-11-20
01:23 | 2023-11-20
01:08 | 2023-11-20
00:39 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24