نجل القذافي لليبيين: النظام السابق لن يعود

دعا نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الليبيين إلى العمل معاً من أجل بناء نظام عصري جديد يجمع الجميع.



وأكد الساعدي القذافي في تغريدة نشرها الأحد على صفحته بمنصة "إكس"، أن "النظام السابق لن يعود"، مطالباً بالاستفادة من إيجابياته وأخطائه وتجنب سلبياته من أجل العمل على بناء نظام عصري جديد يجمع كل الليبيين.

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يشار إلى أن نجل القذافي برز مؤخراً وأصبح كثير الظهور من خلال تدوينات على "إكس"، علق فيها على الحالة السياسية في بلاده ودعا إلى المصالحة الشاملة وعدم اللجوء إلى الانتقام من أجل تجاوز الخلافات.



وهو ما طرح تساؤلات بشأن نيته الدخول للساحة السياسية خلال الفترة المقبلة.