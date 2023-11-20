حذر من كارثة إنسانية.. وزير الخارجية السعودي: لوقف إطلاق النار فوراً في غزة

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شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.كما أكد في تصريحات اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، على وجوب زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الساحلي المكتظ بالسكان، والخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ السابع من تشرين الأول.وحذر من أن غزة تعاني من كارثة إنسانية خانقة.اعتداءات إسرائيلإلى ذلك، حث المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات.من جهته، أكد وزير خارجية الصين وانغ يي أن بلاده تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت الأسبوع الماضي في الرياض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.كما أضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.فيما قال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي "جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني".وشدد على أن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم ما ينتهك حل الدولتين.تحرك دوليوكانت اللجنة الوزارية التي تضم إلى جانب وزير الخارجية السعودي، وزراء الخارجية الأردني والفلسطيني والمصري وأمين منظمة التعاون الإسلامي، وصلت بوقت سابق اليوم إلى بكين من أجل بلورة تحرك دولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.(العربية)