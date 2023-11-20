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عربي-دولي

كان على متنها 140 شخصا.. غواصة نووية كادت أن تغرق في المحيط الأطلسي

Lebanon 24
20-11-2023 | 01:23
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نقلت صحيفة The Sun، عن مصادر مطلعة، أن غواصة نووية بريطانية من طراز Vanguard كادت تغرق عندما تعطل أحد أجهزة قياس العمق الخاصة بها.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، فإن الغواصة التي كان على متنها 140 شخصا، كانت تستعد للقيام بدورية في المحيط الأطلسي عندما تعطلت أجهزة استشعار العمق الخاصة بها. ونتيجة العطل، كادت الغواصة التي كانت تحمل صواريخ باليستية من طراز ترايدنت 2 أن تدخل "منطقة خطرة".
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وذكرت الصحيفة، أنه تم تجنب الكارثة بفضل المهندسين في القسم الخلفي، الذين قرروا، باستخدام مقياس عمق ثان، أن عملية الغوص باتت خارج نطاق السيطرة.

وقال أحد المصادر: "من الناحية الفنية، كانت الغواصة لا تزال في العمق الذي يمكن أن تعمل فيه، لكنها في لحظة ما أخذت تنحدر أكثر فأكثر في الأعماق قبل أن تتم السيطرة على الأمر. من الصعب تصور ما كان يمكن أن يحدث لو استمرت في النزول إلى الأسفل".
 
ونوهت الصحيفة بأنه ولأسباب أمنية لن تكشف عن معلومات حول العمق المحدد والغواصة التي يجري الحديث عنها، وفقط قالت إن القيادة العسكرية البريطانية بدأت التحقيق في الحادث.

وقال متحدث باسم البحرية البريطانية: "نحن لا نعلق على العمليات. غواصاتنا مستمرة في الانتشار حول العالم لحماية مصالحنا الوطنية". (روسيا اليوم) 
 
صحيفة: غواصة نووية بريطانية كادت أن تغرق في المحيط الأطلسي
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