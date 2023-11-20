زلزال يضرب جزر تونغا.. كم بلغت قوته

ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 على مقياس ريختر اليوم جزر تونغا، الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وذكر مركز أبحاث "جى اف زد" الألماني لعلوم الأرض قوله: "إن الهزة وقعت على عمق 269 كيلومتراً، عند خط عرض 17.88 درجة جنوباً، وخط طول 175.26 درجة غرباً".