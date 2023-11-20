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زلزال يضرب جزر تونغا.. كم بلغت قوته

Lebanon 24
20-11-2023 | 02:20
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 على مقياس ريختر اليوم جزر تونغا، الواقعة جنوب المحيط الهادئ.
 
وذكر مركز أبحاث "جى اف زد" الألماني لعلوم الأرض قوله: "إن الهزة وقعت على عمق 269 كيلومتراً، عند خط عرض 17.88 درجة جنوباً، وخط طول 175.26 درجة غرباً". 
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زلزال

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