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عربي-دولي
زلزال يضرب جزر تونغا.. كم بلغت قوته
Lebanon 24
20-11-2023
|
02:20
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 على مقياس ريختر اليوم جزر تونغا، الواقعة جنوب المحيط الهادئ.
وذكر مركز أبحاث "جى اف زد" الألماني لعلوم الأرض قوله: "إن الهزة وقعت على عمق 269 كيلومتراً، عند خط عرض 17.88 درجة جنوباً، وخط طول 175.26 درجة غرباً".
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