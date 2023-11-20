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عربي-دولي

بسبب الرياح القوية... انقطاع إمدادات الطاقة في شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
20-11-2023 | 02:17
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تعرضت شبه جزيرة القرم وبعض مناطق الدائرة الفدرالية السيبيرية إلى رياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، بحسب وكالة "نوفوستي".
ويشير بيان وزارة الطاقة الروسية إلى أن "الطقس السيئ تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة في شبه جزيرة القرم وعدد من مناطق الدائرة الفدرالية السيبيرية، وأن أعمال الترميم والصيانة مستمرة".
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وجاء في البيان: "تسببت الظروف الجوية غير المواتية في 19 تشرين الثاني (رياح عاصفة قوية تصل سرعتها إلى 30 مترا في الثانية وهطول أمطار غزيرة)، في انقطاع جماعي لمنشآت شبكة الكهرباء في عدد من مناطق دائرة سيبيريا الفدرالية وجمهورية القرم، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين".
ووفقا لبيانات الوزارة "تسببت هذه الكارثة في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 50 ألف شخص في شبه جزيرة القرم وأكثر من 45 ألف شخص في إقليم كراسنويارسك، وأكثر من 42.5 ألفا في إقليم ألتاي وحوالي 65 ألف شخص في مقاطعة كيميروفو و30 ألفا في نوفوسيبيرسك و37 ألفا في خاكاسيا".
إشارة إلى أن "شبه جزيرة القرم لم تتعرض إلى مثل هذه الرياح الشديدة مذ أكثر من 10 سنوات. وقد وقعت الضربة الرئيسية لهذه العاصفة على مناطق البحر الأسود وخليج كيرتش، حيث غمرت المياه المنازل. ووقعت سيول طينية في قرية جورزوف".
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