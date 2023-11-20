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عربي-دولي

حرب أهلية وانقسام خطير في محيط ماكرون بسبب غزة!

Lebanon 24
20-11-2023 | 02:46
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نقلت محطة إذاعة Europe 1 عن أحد المستشارين في قصر الإليزيه، أن النزاع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، تسبب بانقسام خطير في محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي: "لقد أدى النزاع بين إسرائيل وحماس إلى انقسام عميق في الفريق الرئاسي، لدرجة أنهم لم يعودوا يتحدثون مع بعضهم البعض".
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ووفقا للمستشار، السبب في هذا الانقسام، هو أن "البعض ليس بعيدا عن الاعتقاد بأن حماس حركة مقاومة".
وبحسب المحطة الإذاعية، تدور حرب أهلية أيضا في قصر الإليزيه، والتي يغذيها، عدم ثقة جزء من الدائرة المحيطة برئيس الدولة تجاه فريدريك ميشيل مستشار ماكرون الخاص للاتصالات والاستراتيجية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار فريدريك ميشيل نفسه لصحيفة Monde إلى وجود "حسد" و"مواجهات بين مختلف المجموعات" في الإدارة الفرنسية.
وبحسب المحطة الإذاعية، قد يرغب ماكرون في تعديل الفريق، بما في ذلك إقالة الأمين العام لقصر الإليزيه ألكسيس كوهلر. (RT)

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