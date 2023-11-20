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عربي-دولي

على متنها طاقم من 12 فردا... غرق سفينة شحن تركية في البحر الأسود

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:03
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أعلنت السلطات التركية، الإثنين، عن غرق سفينة شحن على متنها طاقم من 12 فردا قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود، خلال  عاصفة الأحد، بحسب صحيفة "حرييت" المحلية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.
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وكان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق، إن قبطان سفينة الشحن "كافكامتلر" التي ترفع العلم التركي، أبلغ صباح الأحد، بأن السفينة "تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي"، بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.
سحبت روسيا الجزء الأكبر من أسطولها في البحر الأسود من قاعدتها الرئيسية في شبه جزيرة القرم المحتلة، وهو اعتراف قوي بكيفية تحدي الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الأوكرانية لسيطرة موسكو على شبه الجزيرة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
 
وقال وزير الداخلية إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج. وتعرضت المنطقة لعواصف قوية، الأحد، في حين أوضح مكتب الحاكم أن الأحوال الجوية السيئة "حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث".
وأضاف الحاكم للصحفيين: "عندما تتحسن الظروف الجوية السيئة، ستبدأ أنشطة البحث والإنقاذ على الفور"، وفقا لوكالة رويترز. (الحرة)

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