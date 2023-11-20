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توسع العمليات الإسرائيلية في غزة.. وقذائف باتجاه سديروت

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:30
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تواصل القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، توسيع عملياتها في شمال قطاع غزة، حيث أعلنت قتل 3 من قادة الجناح العسكري لحركة حماس في القطاع.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن طائرات مقاتلة تمكنت من قتل المسؤولين العسكريين الثلاثة بعد معلومات وفرها جهازا الاستخبارات والأمن الداخلي (الشاباك).
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كما ذكر المتحدث العسكري أن القوات البرية الإسرائيلية قتلت عددا من المقاتلين لدى دخولهم إلى أحد المباني في شمال القطاع، زاعماً أنه تم العثور على مستودعات ذخيرة وتدميرها.
 
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عدة قذائف أطلقت من القطاع باتجاه سديروت حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة وعدد من المواقع المحيطة.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن القصف لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الإسرائيليين. (العربية) 
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