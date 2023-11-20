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عربي-دولي

لا تبادل للأسرى بلا مصر.. تصريح مفاجئ من وزير إسرائيلي

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:16
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فيما لا تزال المشاورات والوساطات جارية في ملف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس منذ السابع من تشرين الأول، خرج وزير الزراعة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر آفي ديختر، بتصريح مفاجئ.

إذ اعتبر أن صفقة تبادل الأسرى بين بلاده وحماس، لن تتم دون قيادة مصرية للوساطة.
كما أضاف أن "حماس تمارس المراوغة لجني المزيد من الثمار"، وفق ما نقلته عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.
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وقال "نحن جميعا ندرك أن الصفقة لن تتم بدون قيادة مصرية، تجربتنا مع حماس سيئة للغاية، فهم يقومون بكل الأمور من المناورات لجني الأرباح من وجهة نظرهم."
وكان مسؤولون مصريون قريبون من المحادثات كشفوا سابقا أن الجانبين اقتربا بشكل كبير من التوصل إلى اتفاق بوساطة دولية لوقف القتال وإطلاق سراح عدد من الأسرى الذين احتجزتهم الحركة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. وأوضحوا أن المعنيين ناقشوا أمس الأحد اقتراحاً يقضي بأن تطلق حماس سراح عدد من النساء والأطفال مقابل نفس العدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. إلا أنهم لفتوا إلى أن إسرائيل وحماس لا تزالان على خلاف حول المدة التي يجب أن يستمر فيها وقف القتال.
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