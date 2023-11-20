المعاناة الإنسانية المدمرة والمؤلمة للغاية في غزة بسبب رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول، ستترك أثرا دائما على كل من عاصرها.



وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "يتبين أيضًا أن الضرر السياسي الذي يلحقه الاشمئزاز العالمي تجاه حليف إسرائيل الرئيسي، الرئيس الأميركي جو بايدن، وبالنظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الغرب، غير قابل للإصلاح. وكرر بايدن دعمه القوي لإسرائيل في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، وقال إنه لا يعرف متى سينتهي الهجوم على غزة. وقد أفادت التقارير أن أكثر من 11 ألف فلسطيني قتلوا. وبالنسبة لمؤيدي وقف إطلاق النار، كان هذا اعترافاً مفزعاً، نظراً للنفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة من وراء الكواليس على قادة إسرائيل. لقد تعزز الانطباع بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يستمع حقاً للأميركيين، منذ هجمات حماس، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين. ويستمر نتنياهو في رفض أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار طالما أنه لم يتم حتى اللحظة إلحاق الهزيمة بحماس".

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وتابعت الصحيفة، "على الرغم من عزلتها الواضحة، رفضت إسرائيل بفظاظة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية ممتدة باعتبارها "منفصلة عن الواقع على الأرض". ولم تستخدم الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة حق النقض ضد القرار، على عكس التصويتات السابقة. وأصبحت التصريحات الأخيرة الصادرة عن كلا البلدين تُنتقد بشكل متزايد. كما وإن الضغط على بايدن للتدخل بقوة أكبر آخذ في التزايد، وأصر الأسبوع الماضي على أن وقف إطلاق النار ليس "واقعيا" ولجأ إلى لغة عاطفية في التحذير من أن حماس تخطط للمزيد من الفظائع. لكنه لم يستفسر عن أرقام الضحايا الفلسطينيين كما حدث في السابق وبدا أنه يتقبل أن القصف الإسرائيلي كان "عشوائيا"."

وأضافت الصحيفة، "يشير استطلاع جديد إلى أن 68% من الأميركيين يريدون وقف إطلاق النار، بينما يعتقد ما يقرب من 40% أن بايدن يجب أن يعمل "كوسيط محايد" بدلاً من المدافع الأعلى عن إسرائيل. كما وأظهر استطلاع آخر أن 56% من الناخبين الديمقراطيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي قد ذهب إلى أبعد من اللازم. ومن الجدير بالذكر أن حوالي 50% من الناخبين الأميركيين الأصغر سنًا (أقل من 45 عامًا) والناخبين غير البيض يعتقدون أن رد إسرائيل "أكثر من اللازم". أما في الدوائر الانتخابية الرئيسية لبايدن في انتخابات 2024، فقد كانت الاستطلاعات سيئة بالفعل، كما أنه يخسر الدعم العربي والإسلامي في الولايات المتأرجحة، ويواجه تمرداً في صفوف الموظفين. إذاً، لا يبشر أي من هذا بالخير بالنسبة لفرص إعادة انتخابه".

وبحسب الصحيفة، "يعكر الغضب الشعبي بشأن غزة صفو السياسة الداخلية لحلفاء أميركا المقربين. لقد تراجع الاتحاد الأوروبي، مثل بايدن، عن حل الدولتين الأسطوري. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للإسرائيليين: "رعب واحد لا يبرر آخر". لكن بوريل يفتقر إلى النفوذ. وفي المقابل، يتركز القلق بشكل خاص على كيفية تفوق غزة على حرب أوكرانيا ضد روسيا، وهنا أيضاً، لم يقدم بايدن أي مساعدة. فمن خلال تصوير الحروب في غزة وأوكرانيا على أنها صراع مشترك ضد الفوضى، أضر بايدن "بسلطته الأخلاقية والتضامن الدولي مع أوكرانيا"، كما قال المعلق فينتان أوتول. وأضاف: "إن الاقتران بين إسرائيل وأوكرانيا لم يخلق قضية أخلاقية واحدة. لقد كشف عن معايير مزدوجة"، في إشارة إلى جرائم الحرب المزعومة، التي تدينها الولايات المتحدة بصوت عالٍ في أوكرانيا ولكنها تصمت عنها في غزة".

وتابعت الصحيفة، "بالنسبة لكثير من الناس في الجنوب العالمي، يبدو أن الغرب يستنكر مقتل المدنيين الأوكرانيين لكنه يتسامح مع مقتل الفلسطينيين. وفي المعركة الموازية لكسب الرأي العام العالمي، من الواضح أن بايدن والغرب يخسران بشأن غزة. إن الغضب الهائل الذي تشعر به الدول العربية ــ وخارجها ــ إزاء الخسائر البشرية التي لا تطاق، هو غضب عميق وربما يخلف عواقب جيوسياسية دائمة وغير مواتية. وأغلب الانتقادات موجهة بشكل مباشر إلى إسرائيل، لكن الولايات المتحدة تتعرض أيضاً لانتقادات شديدة، على سبيل المثال، من الأنظمة الخليجية التي شجعتها على إقامة علاقات ودية مع إسرائيل، ومن الدول الإفريقية ما بعد الاستعمار التي تتعاطف مع النضال الفلسطيني".

وأضافت الصحيفة، "في غضون ذلك، تستغل الصين وروسيا بنشاط النفاق الغربي المتصور. ما الذي كان يمكن أن يفعله بايدن بشكل مختلف؟ بعد 7 تشرين الأول، ونظراً للسياسة الأميركية الحالية وتاريخه الشخصي، كان من المحتم أن يدعم إسرائيل. لقد زار تل أبيب، وألقى خطابا عظيما، وأظهر تعاطفا حقيقيا. إلا أنه قد تم تجاهل نصيحته بعدم "الانشغال" بالغضب والكراهية. ومنذ ذلك الحين، بدا وكأنه يطلق العنان لنتنياهو، أو على الأقل فشل في كبح جماحه. وفي الحقيقة، نتنياهو ليس صديقاً لبايدن. إن الولايات المتحدة ترغب في وضع حد زمني للحرب، ولكن نتنياهو لن يتوقف عن إطلاق النار حتى يتمكن من الزعم بأن حماس قد تم القضاء عليها بالكامل، وهو أمر مستحيل عملياً".

وتابعت الصحيفة، "متجاهلاً تحذيرات بايدن، يسعى نتنياهو إلى الاحتفاظ بالسيطرة على غزة إلى أجل غير مسمى. وكما هو الحال دائمًا، فهو يرفض حل الدولتين. وقد أظهر استطلاع للرأي أن أقل من 4% من اليهود الإسرائيليين يثقون في قدرة نتنياهو على قول الحقيقة بشأن الحرب. وقد بدأت الولايات المتحدة، متأخرة، في اتخاذ موقف أكثر صرامة، وقد تضطر القوات الإسرائيلية، في الوقت المناسب، إلى إظهار المزيد من ضبط النفس. ولكن طالما بقي نتنياهو في السلطة، سيواجه بايدن والقادة الغربيون جدارًا مستمرًا من التحدي في القدس، مما يطيل أمد المعاناة في غزة، ويضر بصدقيتهم في الداخل، ويضر بمصالحهم في الخارج، ويشكل خطرًا دائمًا بحرب أوسع نطاقًا. كما ويخشى المسؤولون الأميركيون أن الضفة الغربية قد تنفجر قريبا".

وختمت الصحيفة، "سواء كان السؤال هو مستقبل غزة، أو الدولة الفلسطينية، أو التهديد الإيراني، أو الحكم الديمقراطي الصادق، فإن نتنياهو يشكل عائقاً، الآن أكثر مما كان عليه قبل الحرب. لا يمكن أن يكون هناك سلام طالما أن نتنياهو في الحكم".