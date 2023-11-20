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عربي-دولي

تفاصيل مأساوية لأطفال غزة الخدج.. ومصر ترسل طائرة خاصة للحالات الحرجة

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:42
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، وجود 11 طفلاً من الأطفال الخدج الذين جرى إجلائهم من مستشفى الشفاء، أمس الأحد، في حالة حرجة.

وأجلت بعثة ثانية مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 31 طفلًا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى الهلال الإماراتي جنوبي القطاع، حيث نُقل الأطفال المُصابون باعتلالات وخيمة في 6 سيارات إسعاف أمدَّها الهلال الأحمر بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية.
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ووصفت الصحة العالمية تلك البعثة الطبية بكونها "شديدة المخاطر"؛ نظرًا لاندلاع الأعمال القتالية بالقرب من مستشفى الشفاء.

وحددت منظمة الصحة، في بيان حصل عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، تفاصيل نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء ووضعهم الراهن، في عدد من النقاط:

 وسبق نقل هؤلاء الأطفال الخُدج من أصحاب الوزن المنخفض عند الولادة من وحدة حديثي الولادة في مستشفى الشفاء إلى منطقة أكثر أمانًا داخل المستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل أجهزة دعم الحياة وتنامي المخاطر الأمنية المُحدقة بالمستشفى.

وتُوفِّي بالأمس والليلة الماضية طفلان قبل حدوث الإجلاء، إذ كان هناك 33 طفلًا يتلقون الرعاية حتى أمس، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

ونجحت جهود نقل هؤلاء الأطفال إلى وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي للولادة في جنوب غزة، حيث يجري الآن تقييم حالتهم والعمل على استقرارها.
ويقول الأطباء في المستشفى إن جميع الأطفال يعانون من حالات عدوى خطيرة نتجت عن قصور الإمدادات الطبية واستحالة مواصلة تنفيذ تدابير مكافحة العدوى في مستشفى الشفاء، ومن ثم فهناك 11 طفلًا حالتهم حرجة.
   
طائرة خاصة لمصر
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف مسؤول طبي في مصر لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن صدور توجيهات رسمية برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأطفال المبتسرين من داخل قطاع غزة، الاثنين، وعلاجهم داخل المستشفيات المصرية.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يُشرف وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، على عملية نقل الأطفال عبر طائرة خاصة للحالات الحرجة والتي يصعب نقلها داخل سيارات الإسعاف.

وشدد على أنه جرى تخصص قسم كامل للأطفال الخدج القادمين من غزة بأحد مستشفيات محافظة شمال سيناء، حيث سيجري علاجهم.(سكاي نيوز)

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