بياناتٌ تكشف.. إليكم مصادر أسلحة إسرائيل التي تقتل بها الفلسطينيين

أخرجت إسرائيل كل ما بجعبتها من أسلحة مدمرة في عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 40 يوماً، وهي تعتمد على دول وشركات تسليح كبرى لتعزيز ترسانتها التي تقتل بها المدنيين الفلسطينيين العُزّل.

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وفي الأرقام التالية المُرفقة أدناه، نستعرض تفاصيل تكشف من أين تستورد إسرائيل أسلحتها:

1- 70% من أسلحة إسرائيل مستودة من الولايات المتحدة

2- 24% من الأسلحة مستوردة من ألمانيا

3- قرابة 5.9% من الأسلحة مستوردة من إيطاليا

4- إسرائيل تحتلّ المرتبة الـ19 بين أكبر مستوردي الأسلحة التقليدية الرئيسية في العالم.

أهم الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة:

1- شركة لوكهيد مارتن (أميركية):

- زوّدت إسرائيل بأكثر من 100 مقاتلة من طراز "إف - 16I"

- قدمت لإسرائيل معدات أخرى مثل نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.

2- شركة "بوينغ" (أميركية):

- قدمت مقاتلات من طراز "إف - 15"

- قدمت طائرات عمودية هجومية من طراز "أباتشي"

- آلاف القنابل الموجهة

3- شركة "بي إيه إي سيستمز" (بريطانية):

- هي إحدى الشريكين الصناعيين الرئيسيين لـ"لوكهيد" في ما يتعلق بالطائرات المقاتلة "إف - 35".

- تساهم بتجهيز بعض طائرات "إف - 16" الموردة إلى إسرائيل.

- لديها علاقات إنتاج أسلحة أخرى مع إسرائيل مثل نظام الرشاش "2 Mod 38 MK" مع شركة "رافائيل".

4- شركة بناء السفن الألمانية (thyssenkrupp marine systems):

- زوّدت إسرائيل بـ6 غواصات من طراز "دولفين".

(الخليج أونلاين)