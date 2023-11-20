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هزّة أرضيّة قويّة ضربت تركيا... أين وقعت؟

Lebanon 24
20-11-2023 | 05:02
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أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية، عن وقوع هزّة أرضيّة بقوة 4.5 على مقياس ريختر، في ولاية ملاطية شرقي تركيا. (روسيا اليوم)
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هزة

تركيا

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