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عربي-دولي
هزّة أرضيّة قويّة ضربت تركيا... أين وقعت؟
Lebanon 24
20-11-2023
|
05:02
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أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية، عن وقوع هزّة أرضيّة بقوة 4.5 على مقياس ريختر، في ولاية ملاطية شرقي تركيا. (روسيا اليوم)
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