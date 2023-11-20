مصر تبدأ استقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين عبر معبر رفح

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وصل وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى معبر رفح تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، تنفيذا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ومن المقرر أن يتم نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة، وذلك وفقًا إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه باستقبال الأطفال المبتسرين من الفلسطينيين.يذكر أن هناك اتصالات مكثفة تجري بتكليف من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية لخروج الأطفال المبتسرين، حيث أنه من المتوقع أن تكون هناك أنباء سارة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أكده وزير الصحة والسكان في تصريحات له أمس، قائلًا: بكرة يكون هناك خبر كويس خلال الساعات المقبلة ونحن مستعدون وعلى أهبة الاستعداد للاستقبال.ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة.وأجرت مصر اتصالات مكثفة لنقل الأطفال حديثي الولادة من مستشفيات قطاع غزة إلى مصر، حفاظا على حياتهم. (روسيا اليوم)