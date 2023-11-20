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الحكومة الأردنية: ندرس خيارات للرد على إسرائيل

Lebanon 24
20-11-2023 | 06:30
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قال نائب رئيس الوزراء الأردني توفيق كريشان، إن الحكومة تدرس الخيارات كافة وآثارها على المصلحة الوطنية بالتنسيق مع مجلس النواب، للرد على إسرائيل.

وفي تصريح له خلال جلسة النواب، لفت كريشان إلى أن "الحكومة ستدرس قرارات وتوصيات اللجنة القانونية بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي"، مثمنا "قرار مجلس النواب، بتحويل الاتفاقيات كافة مع الاحتلال للجنة القانونية النيابية".
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وشدد على أن "النواب والحكومة في خندق واحد، نراعي المصلحة الوطنية بشكل عام وبتنسيق تام للحصول على القرارات المناسبة في الوقت المناسب مراعاة للمصلحة العامة".

وأشار إلى أن موقف الملك والحكومة ومجلس النواب واحد، لافتا إلى أن الموقف كان من اللحظة الأولى واضحا ولا أحد يستطيع المزايدة عليه. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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