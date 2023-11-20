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عربي-دولي

مجزرة جديدة.. شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا

Lebanon 24
20-11-2023 | 07:30
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قصفت قوات العدو الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بوسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، بسحب ما أفادت به قناة "الحرة".

وكشفت أن "10 شهداء على الأقل سقطوا بقصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة"، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عدد الشهداء جراء القصف على هذه المدرسة بلغ 12 شخصا.
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وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة "بلوك 12" بمخيم البريج وسط القطاع، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات.

وأضافت المصادر أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

وكانت الوكالة ذاتها، أفادت بقصف إسرائيلي مدفعي تعرضت له مدرسة الكويت، فجر الإثنين، وهي مدرسة قريبة من المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع. (الحرة+ وفا)

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