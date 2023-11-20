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عربي-دولي

قبطان يكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن

Lebanon 24
20-11-2023 | 09:01
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قال محمد الراوي، قبطان بحري مصري سبق له ركوب سفينة GALAXY LEADER المحتجزة في اليمن، إن "السفينة حاملة سيارات تم إنشاؤها في عام 2002 بواسطة شركة بولندية".

وأضاف الخبير البحري المتخصص في الأمان وعمليات النقل البحري والقائم حاليا بمنصب مدير العمليات البحرية في إحدى الشركات الدولية المتخصصة، القبطان محمد الراوي في تصريحات لموقع "المصري اليوم" إن "السفينة مملوكة لشركة RAY CAR CARRIERS البريطانية وتديرها نفس الشركة كما أن السفينة تبحر حاليا تحت علم جزر البهاما وحمولتها الإجمالية 48710 طن".
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وأكمل الراوي قائلا أن "السفينة كانت في تركيا واتجهت الى مصر يوم 11 تشرين الثاني حيث وصلت الي منطقة مخطاف بور سعيد يوم 15 تشرين الثاني وتحركت في اليوم الثاني متجهة الي الهند بعد مرورها بقناة السويس. كما أن أغلب السفن التجارية يكون طاقمها من جنسيات مختلفة".

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق، احتجاز سفينة نقل بحري قالت إنها إسرائيلية، بينما تنفي تل أبيب أن السفينة جنسيتها إسرائيلية أو تابعة لها.

من جانبها نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تفاصيل حول الجنسية الإسرائيلية لمالك السفينة المختطفة، حيث يدعى رامي أنغر وهو ملياردير إسرائيلي متخصص في صناعة النقل البحري. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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