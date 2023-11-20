حل لغز الصاروخ الذي اصطدم بالقمر قبل عام... لأيّ دولة يعود؟

في آذار من العام الماضي، اصطدم صاروخ بالجانب البعيد من القمر، ولم يعرف أحد على وجه الأرض هوية هذا الجسم.



وعثر فريق من مهندسي الطيران من جامعة أريزونا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومشروع بلوتو ومعهد علوم الكواكب على أدلة تشير بقوة إلى أن الجسم الذي أطلق عليه اسم WE0913A والذي اصطدم بسطح القمر كان صاروخا صينيا معززا به جسم غير معروف متصل بجانبه. (روسيا اليوم)

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