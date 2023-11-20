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عربي-دولي
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن نيته زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه
Lebanon 24
20-11-2023
|
11:00
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صرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي بأنه ينوي زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه.
وقال ميلي في بث إذاعة "Mitre": "ستكون رحلتي الأولى إلى الولايات المتحدة... وبعدها سأذهب إلى إسرائيل... وكل هذا قبل أن أبدأ العمل".
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فاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي، أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. ومن المتوقع أن يتولى منصبه الجديد في 10 كانون الاول المقبل. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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