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عربي-دولي

الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن نيته زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه

Lebanon 24
20-11-2023 | 11:00
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صرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي بأنه ينوي زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه.

وقال ميلي في بث إذاعة "Mitre": "ستكون رحلتي الأولى إلى الولايات المتحدة... وبعدها سأذهب إلى إسرائيل... وكل هذا قبل أن أبدأ العمل".
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فاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي، أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. ومن المتوقع أن يتولى منصبه الجديد في 10 كانون الاول المقبل. (روسيا اليوم)
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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