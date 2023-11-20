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عربي-دولي

غداً.. تحرّك مصريّ برلماني لمنع "تهجير الفلسطينيين"

Lebanon 24
20-11-2023 | 11:16
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يبحث مجلس النواب المصري غداً، في 16 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.


وستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من قبل النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.
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يشار أن رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، أعلن بشكل مفاجئ عن جلسة إضافية، لم تكن مقررة سلفا في جدول أعمال المجلس المعلن منذ أيام، حيث كشف المجلس أن الجلسة التي تحمل رقم "13" في دور الانعقاد الرابع، سوف تتضمن مناقشة 16 طلب إحاطة حول الموضوع.
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