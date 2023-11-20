أكبر رئيس في التاريخ الأميركي.. ما مدى أهليّة بايدن لولاية جديدة؟

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يحتفل الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم، بعيد ميلاده الـ81 في أجواء عائلية بسيطة بعيدا عن الأضواء.ويعد بايدن بالفعل أكبر رئيس في التاريخ الأميركي، متقدما على رونالد ريغان، الذي كان يبلغ من العمر 77 عاما في نهاية ولايته الثانية. وإذا فاز بانتخابات عام 2024، سيبلغ بايدن 86 عاما في نهاية ولايته الثانية.وتقول "سي أن أن" إن مناسبة عيد ميلاد بايدن "تسلط الضوء على مسؤولية كبيرة تواجهها حملته الانتخابية، وهي تقدمه في العمر، واعتقاد عدد من الناخبين أن لياقته البدنية والعقلية قد تدهورت".من جهتها، تشير بلومبرغ إلى أن "العمر بات أكبر عائق أمامه مع دخوله الحملة الأخيرة في مسيرته السياسية التي استمرت 53 عاما".ولم يواجه بايدن أي مشكلات صحية كبيرة منذ خضوعه لعملية بعد إصابته بتمدد في الأوعية الدموية الدماغية هدد حياته عام 1988. وقبل عامين، وبعد فحص طبي مكثف، قال الأطباء إنه كان يعاني من عدد قليل من الأمراض البسيطة، وخلصوا إلى أنه "قادر على القيام بواجباته"، لكن المسؤولين في البيت الأبيض وفي حملته باتوا يقرون "سرا بوجود مشكلة"، وفق "سي أن أن" ويقولون إنهم يعملون على حل مشكلة زلات اللسان التي يقع فيها. هذا ويستعمل بايدن أجهزة لتقويم العظام، وبدأ يستخدم سلالم أصغر للصعود والنزول من الطائرات، وفقاً للشبكة.وبينما يصر البيت الأبيض على أن بايدن لايزال يتمتع بصحة جيدة بما يكفي للعمل قائدا أعلى للقوات المسلحة، تظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يشعرون بالقلق من أنه كبير في السن بدرجة لا تسمح له بالمنصب مجددا.ووجد استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت، هذا الشهر، أن الناخبين في 7 ولايات متأرجحة يهتمون بقضية عمر بايدن أكثر من أي موضوع آخر. وفي سؤال مفتوح يتناول ما سمعوه عن المرشحين مؤخرا، أشار المئات من المشاركين إلى عمر بايدن، بينما قال أقل من 10 ناخبين الشيء نفسه عن دونالد ترامب.وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في منتصف ايلول، أعرب ناخبون عن قلقهم بشأن عمر بايدن وملاءمته للمنصب. وقال 77 في المئة من المشاركين، بما في ذلك 65 في المئة من الديمقراطيين، إن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسا، بينما قال 39 في المئة فقط إن بايدن يملك قدرات ذهنية حادة بما يكفي للرئاسة، وفق رويترز.