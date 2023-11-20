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عربي-دولي
عن اللجوء الى كيان أممي للحماية في غزة بعد الحرب.. هذا ما أعلنه غوتيريش
Lebanon 24
20-11-2023
|
12:22
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أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، الى أن عدد قتلى الأطفال في غزة يفوق ما ورد في أي من تقارير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة في السنوات السبع الماضية.
وقال في مؤتمر صحافي في نيويورك، إنه قدم على مر السنوات السبع الماضية تقارير أظهرت أن أكبر عدد من الأطفال الذين قُتلوا في عام واحد من قبل طرف واحد كان عام 2017 أو 2018 من قبل حركة طالبان، وكان ثاني أعلى رقم يُعزى للحكومة السورية حين بلغ عدد الأطفال القتلى نحو 700 طفل.
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كما شدد على دعوته إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، والإفراج عن الرهائن، والحاجة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.
وردا على سؤال بشأن تولي سلطة فلسطينية معززة المسؤوليات في قطاع غزة بعد الحرب، قال: "أتفهم أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من القدوم أثناء الهجمات الإسرائيلية على غزة بما يعني أن على المجتمع الدولي النظر في فترة انتقالية".
وأضاف: "لا أعتقد أن وجود كيان أممي للحماية في غزة يعد حلا، أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد الأطراف، تتعاون في إطاره دول وجهات مختلفة".
كما أكد غوتيريش أهمية عمل جميع الأطراف معا لتهيئة الوضع لفترة انتقالية تسمح للسلطة الفلسطينية المعززة بتولي المسؤوليات في غزة، والتحرك بناء على ذلك بشكل حاسم نحو تحقيق حل الدولتين بناء على المبادئ التي وضعها المجتمع الدولي.
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