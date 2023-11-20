Advertisement

عربي-دولي

عن اللجوء الى كيان أممي للحماية في غزة بعد الحرب.. هذا ما أعلنه غوتيريش

Lebanon 24
20-11-2023 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1132593-638361050393507579.jpg
Doc-P-1132593-638361050393507579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، الى أن عدد قتلى الأطفال في غزة يفوق ما ورد في أي من تقارير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة في السنوات السبع الماضية.

وقال في مؤتمر صحافي في نيويورك، إنه قدم على مر السنوات السبع الماضية تقارير أظهرت أن أكبر عدد من الأطفال الذين قُتلوا في عام واحد من قبل طرف واحد كان عام 2017 أو 2018 من قبل حركة طالبان، وكان ثاني أعلى رقم يُعزى للحكومة السورية حين بلغ عدد الأطفال القتلى نحو 700 طفل.
Advertisement

كما شدد  على دعوته إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، والإفراج عن الرهائن، والحاجة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.

وردا على سؤال بشأن تولي سلطة فلسطينية معززة المسؤوليات في قطاع غزة بعد الحرب، قال: "أتفهم أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من القدوم أثناء الهجمات الإسرائيلية على غزة بما يعني أن على المجتمع الدولي النظر في فترة انتقالية".

وأضاف: "لا أعتقد أن وجود كيان أممي للحماية في غزة يعد حلا، أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد الأطراف، تتعاون في إطاره دول وجهات مختلفة".

كما أكد غوتيريش أهمية عمل جميع الأطراف معا لتهيئة الوضع لفترة انتقالية تسمح للسلطة الفلسطينية المعززة بتولي المسؤوليات في غزة، والتحرك بناء على ذلك بشكل حاسم نحو تحقيق حل الدولتين بناء على المبادئ التي وضعها المجتمع الدولي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-11-20
13:56 | 2023-11-20
13:11 | 2023-11-20
12:51 | 2023-11-20
12:32 | 2023-11-20
12:30 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24