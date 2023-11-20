غداً.. إجتماع استثنائي لقادة "بريكس" بشأن غزة

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يعقد قادة دول "بريكس" اجتماعا استثنائيا عبر الفيديو غداً، حول الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة.وقال المكتب الصحفي لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، الذي يرأس المجموعة: "سيجتمع قادة دول "بريكس"، البرازيل وروسيا والهند والصين، برئاسة جنوب إفريقيا، لعقد اجتماع استثنائي عن طريق الانترنت، كما تمت دعوة زعماء دول "بريكس" (الجدد)، السعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات".وبعد كلمة رامافوسا الافتتاحية، سيدلي ممثلو "أعضاء "بريكس" والدول المدعوة ببيانات نيابة عن بلدانهم فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية الحالية في غزة.وسيشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع. ومن المتوقع أن يعتمد المشاركون في الاجتماع بيانا مشتركا.