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أبو عبيدة في تسجيل جديد: لن تنكسر إرادتنا

Lebanon 24
20-11-2023 | 12:51
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أكدّ أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام"، أن "العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا ومحرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته"، مشيراً الى أن "القسام تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في محاور عدة بقطاع غزة".
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وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة مساء اليوم، إنه "خلال الـ72 الأخيرة تمكن مقاتلونا من استهداف 60 آلية عسكرية إسرائيلية".


كما أكد أن مقاتلي الكتائب يخضون اشتباكات ضارية في محاور تقدم القوات الإسرائيلية.

وصرح بأنه من أبرز الكمائن كمين ضد قوة إسرائيلية راجلة شمال غرب غزة أوقعت إصابات محققة.

وأكد أبو عبيدة أن "كتاب القسام" استهدفوا يوم السبت ناقلة جنود ونزل منها ثلاث جنود وتم استهدافهم بقذيفة قضت عليهم.
 
كما أشار الى أن "الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنًا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".
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