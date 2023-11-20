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بايدن: اتفاق إطلاق سراح الرهائن "بات قريباً"

Lebanon 24
20-11-2023 | 13:56
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أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم، إلى أن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة بات قريباَ.

وقال للصحفيين، عندما سُئل في البيت الأبيض عن اتفاق محتمل: "أعتقد ذلك".
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بايدن

حماس

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