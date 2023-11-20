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عربي-دولي
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
Lebanon 24
20-11-2023
|
15:03
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ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "اتفاق تبادل الأسرى بات قريباً"، وأضافت: "إن حماس أوصلت في الأيام الاخيرة مقترحاً ومما علمناه و أن إسرائيل وافقت على قبول الشروط والمطالب.. وحاليا الكرة انتقلت إلى ملعب حماس من جديد وإنه على الأخيرة أن تظهر المسؤولية والجدية للوصل إلى الاتفاق".
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وحالياً، فإن الحديث يدور حول إطلاق حركة حماس سراح نحو 50 محتجزاً إسرائيلياً أغلبهم من الأمهات والأبناء.
في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح سيدات وأطفال فلسطينيين يقبعون في سجونها، بعضهم منذ سنوات طويلة، وأغلبهم من غير المنتمين لحركة حماس وفق بعض التسريبات.
وإلى جانب التبادل، فثمة هدنة لـ5 أيام يتم خلالها إطلاق دفعات من المحتجزين الإسرائيليين كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذي سيجري تبادلهم مع أسيرات وأسرى فلسطينيين.
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