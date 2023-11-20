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عربي-دولي

"الخارجية" الإسرائيلية: نرفض أي تعاون مع الجنائية الدولية

Lebanon 24
20-11-2023 | 15:19
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور بن دور، اليوم الاثنين، الى أن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.


وقال بن دور: "نحن لا نثق في لجان التحقيق، فهي تأتي بأجندة معروفة مسبقا ونعرف قبل بدء التحقيق ماذا ستكون استنتاجاتها ولدينا تجربه بعد حرب 2009 على غزة عندما تشكلت لجنة غولدستون لتقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم نعترف بتقريرها، وبالتالي موقفنا معروف، لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فنحن ندافع عن حقوق مواطنينا ونحارب الإرهاب، لا لن نتعاون مع الجنائية الدولية".
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وأضاف: "أعلم أن أعداد الضحايا 12 ألفا أو أكثر لكن مهمه إسرائيل وجيشها حماية مواطنيها الذين تعرضوا للقتل والاغتصاب ومسؤولية حماية الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية السلطة القائمة هناك، وحماس والمنظمات تحمي نفسها في الأنفاق المحصنة تحت الأرض".
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