Advertisement

عربي-دولي

كيربي: بايدن وشي جين يتفقان على عقد لقاء جديد

Lebanon 24
20-11-2023 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1132651-638361184972414415.jpg
Doc-P-1132651-638361184972414415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الى أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ اتفقا على عقد لقاء جديد.


وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن الرئيسين "اتفقا على أنهما سيلتقيان من جديد، لكن  لم يحدد أي موعد بعد".
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-11-20
19:19 | 2023-11-20
18:50 | 2023-11-20
18:28 | 2023-11-20
18:00 | 2023-11-20
17:31 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24