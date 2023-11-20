كيربي: بايدن وشي جين يتفقان على عقد لقاء جديد

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اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الى أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ اتفقا على عقد لقاء جديد.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن الرئيسين "اتفقا على أنهما سيلتقيان من جديد، لكن لم يحدد أي موعد بعد".