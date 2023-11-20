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اردوغان يهاجم القادة الأوروبيين: باتوا "أسرى عار الهولوكوست"!

Lebanon 24
20-11-2023 | 16:25
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إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القادة الأوروبيين باتوا "أسرى عار الهولوكوست" لمواقفهم "غير المنصفة" إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من مجازر الجيش الإسرائيلي في غزة.
 

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وقال في تصريحات صحفية، إن إسرائيل وداعميها يستخدمون كافة وسائل الحرب الحديثة ضد الأطفال والنساء والمسنين، وسيحاكمون أمام ضمير الإنسانية.

كما شدد على أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي لا تستطيع إسرائيل مهما حاولت اتهامها بمعاداة السامية، مؤكدا أنه ليس في ماضي تركيا وصمة عار كهذه.

ولفت الى أن إسرائيل تحاول كسر عزيمة المقاومة عند الغزيين ليس بقتلهم فحسب بل بقطع الماء والوقود والكهرباء والاتصال عنهم وأيضا بقصف المستشفيات.

 
هذا وأشار الى أن غزة تشهد منذ 7 تشرين الاول وحشية لا تقل عما حدث خلال الحروب الصليبية قبل 1000 عام وفي الحرب العالمية الثانية.

كما تطرق الرئيس التركي لمسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية وأكد أن بلاده لن تسمح بنسيان هذه القضية.
 
 
وأشار أردوغان إلى أن تركيا أرسلت 11 طائرة شحن وسفينة محملة بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة عبر مصر، حيث قال إن أنقرة "أرسلت 800 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
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