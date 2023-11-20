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عربي-دولي

رئيسة الصليب الأحمر تجتمع مع هنيّة في قطر

Lebanon 24
20-11-2023 | 18:28
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "رئيستها توجهت إلى قطر للقاء زعيم حركة حماس الفلسطينية لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية متصلة بصراع الحركة مع إسرائيل".
وقالت اللجنة في بيان إن "الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت وإسماعيل هنية كما التقت على نحو منفصل مع ممثلين للسلطات القطرية التي تعمل وسيطا في الصراع".
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وقالت إن "الاجتماع جاء في إطار مناقشات مع جميع أطراف الصراع لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني".
وأضافت أن "الاجتماع لم يأت في إطار مفاوضات لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة إسرائيلية تحتجزتهم حماس في السابع من تشرين الأول".
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