إجلاء 200 مريضاً من المستشفى الإندونيسي في غزّة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن نحو 200 مريضاً تم إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وذلك بعدما استهدفه صباح أمس الاثنين قصف إسرائيلي دامٍ.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الطبيب أشرف القدرة، لـ"الجزيرة" إن المستشفى الإندونيسي لا يزال محاصراً من قبل قوات الاحتلال.وأشار إلى أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي.وأكد أن شمال قطاع غزة بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق.