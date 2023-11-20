Advertisement

عربي-دولي

إجلاء 200 مريضاً من المستشفى الإندونيسي في غزّة

Lebanon 24
20-11-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1132669-638361230327932968.jpeg
Doc-P-1132669-638361230327932968.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن نحو 200 مريضاً تم إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وذلك بعدما استهدفه صباح أمس الاثنين قصف إسرائيلي دامٍ.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الطبيب أشرف القدرة، لـ"الجزيرة" إن المستشفى الإندونيسي لا يزال محاصراً من قبل قوات الاحتلال.
Advertisement
وأشار إلى أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي.
وأكد أن شمال قطاع غزة بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-11-20
19:19 | 2023-11-20
18:50 | 2023-11-20
18:28 | 2023-11-20
17:31 | 2023-11-20
16:52 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24