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عربي-دولي

بوريل: قيام دولة فلسطينية هو أفضل ضمان لأمن إسرائيل

Lebanon 24
20-11-2023 | 18:50
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شدّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أنّ "قيام دولة فلسطينية هو السبيل الأفضل لضمان أمن إسرائيل".
وعقد بوريل اجتماعاً عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد جولة شرق أوسطية أجرى خلالها محادثات حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
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وقال إنّ "محادثاته في المنطقة أوصلته إلى استنتاج سياسي جوهري".
وشدّد على وجوب ألا تحتلّ إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء النزاع الحالي وكذلك أيضاً على وجوب تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وقال: "على الرغم من التحديات الهائلة، علينا أن نطرح أفكارنا فيما يتعلّق بإرساء الاستقرار في غزة والدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأكد إنّ "قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنات إنسانية فورية هو خطوة كبيرة إلى الأمام، لكن علينا أن نحرص على الإسراع في تطبيقه".
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