كوريا الشمالية تخطر اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً

قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً في الفترة من 22 تشرين الثاني الجاري وحتى الأول من كانون الأول في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

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