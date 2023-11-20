Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تخطر اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً

Lebanon 24
20-11-2023 | 19:19
A-
A+
Doc-P-1132685-638361267408297356.jpg
Doc-P-1132685-638361267408297356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً في الفترة من 22 تشرين الثاني الجاري وحتى الأول من كانون الأول في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعاون.. حوار بين الصين واليابان بشأن حظر واردات الأسماك
lebanon 24
21/11/2023 06:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توافق على بيع اليابان 400 صاروخ توماهوك
lebanon 24
21/11/2023 06:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مظاهرة حاشدة في اليابان دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال
lebanon 24
21/11/2023 06:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تعرب عن تخوفها بشأن نشاط الصين العسكري
lebanon 24
21/11/2023 06:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

اليابان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:11 | 2023-11-20
22:50 | 2023-11-20
22:50 | 2023-11-20
22:30 | 2023-11-20
22:26 | 2023-11-20
21:00 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24