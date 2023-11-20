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بايدن يهنّئ بواكاي على فوزه برئاسة ليبيريا

Lebanon 24
20-11-2023 | 20:00
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هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن جوزف بواكاي على فوزه بالانتخابات الرئاسية الحرّة والنزيهة التي جرت في ليبيريا، منوّهاً كذلك بالرئيس المنتهية ولايته جورج ويا على احترامه النتائج.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "أهنّئ جوزف بواكاي على انتخابه رئيساً مقبلاً لليبيريا".
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وأضاف: "أريد أيضاً أن أحيّي جورج ويا على احترامه إرادة الشعب ووضعه الوطنية قبل الحسابات السياسية".
واعتبر أنّ "الشعب الليبيري قدّم مثالاًً يحتذى في غرب أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم".
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