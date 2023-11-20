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عربي-دولي
بوريل: مخاطر توسع الصراع شديدة للغاية
Lebanon 24
20-11-2023
|
22:50
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في خضم تفاقم الأوضاع والحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن ثلاث لاءات تتعلق مستقبل القطاع، أولاها: لا لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني، والثانية لا تقليص لأراضي القطاع أو إعادة احتلال دائم من قِبل إسرائيل، وألا تواصل «حماس» إدارة القطاع، والثالثة لا يجب أن تُفصل قضية غزة عن بقية القضية الفلسطينية.
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هذه اللاءات الثلاث التي تذكر باللاءات العربية في قمة الخرطوم عام 1967 حول فلسطين، جاءت على لسان جوزيب بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي في حوار مع «الشرق الأوسط»، والذي أطلق في موازاتها ثلاث «نعَمات»، أولاً، نعم أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة، نعم لمشاركة أقوى من الدول العربية، ونعم لالتزام أكبر من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
ووصف بوريل الحديث عن أن أوروبا سقطت «أخلاقياً» قي قضية غزة بأنه عبارة عن اتهامات غير عادلة، مشيراً إلى أنهم في الاتحاد الأوروبي يقدّرون للغاية «علاقاتنا بالعالمين العربي والإسلامي، فنحن نتشارك الجوار وخاصة في منطقة البحر المتوسط وتجمعنا روابط تاريخية وجغرافية وثيقة».
وبحسب منسق السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي، فإن مخاطر توسع الصراع في غزة ما زالت شديدة للغاية، في حين تجنب وصف ما يجري في القطاع بـ«جرائم حرب»، قائلاً: إن ذلك منوط بما ستقوله المحاكم، على حد تعبيره.
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