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عربي-دولي
حماس سلمت ردها للقطريين: التوصل لاتفاق هدنة بغزة اقترب.. هذا ما كشفه إسماعيل هنية
Lebanon 24
20-11-2023
|
23:11
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أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في بيان ان الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة" مع إسرائيل.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، قال هنية: "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة"، في إشارة إلى الحرب التي اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وحماس منذ 7 تشرين الأول الماضي.
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هذا وتوقع مسؤول في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إعلان الوسيط القطري خلال ساعات تفاصيل صفقة مع إسرائيل، مشيرا إلى إحراز تقدم في مفاوضات الهدنة وتبادل المحتجزين بين الجانبين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة "أنباء العالم العربي" أن الحركة سلمت قطر ردها على آخر صيغة من الصفقة المطروحة مع إسرائيل.
وأشار إلى أن الصفقة تراعي الجانب الإنساني وتشمل عملية تبادل للمحتجزين. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت أمس إن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لإتمام صفقة تبادل محتجزين مع حماس. لكن مسؤولا في حماس طلب عدم الكشف عن اسمه نفى لوكالة "أنباء العالم العربي" فيما بعد إحراز تقدم، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورا في المفاوضات ربما يؤدي للإعلان عن تفاصيل الصفقة اليوم أو غدا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شدد على أن بلاده لن تتوقف عن القتال في غزة حتى تعيد المحتجزين لدى حماس وتدمر الحركة.
وقال نتنياهو عقب لقاء عائلات الرهائن، أمس الاثنين، إنه "لن يهدأ له بال" حتى إعادة المحتجزين لدى حماس في غزة، مؤكداً أن "هذه مسؤوليته ومسؤولية حكومة الحرب"، وفق ما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".(العربية)
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