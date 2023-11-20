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عربي-دولي

في عيد ميلاد بايدن الـ81... طبيب ترامب يتحدث عن صحة الرئيس السابق

Lebanon 24
20-11-2023 | 23:22
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ذكر طبيب دونالد ترامب في مذكرة أن الرئيس الأميركي السابق يتمتع "بصحة ممتازة" وأنه "سيستمر في الاستمتاع بأسلوب حياة صحي نشط لسنوات عديدة".
وصدرت المذكرة، التي نشرها ترامب، 77 عاما، على حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، الاثنين، الذي وافق عيد ميلاد الرئيس الديمقراطي، جو بايدن الحادي والثمانين.
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وأصبحت الصحة الجسدية والعقلية لكلا الرجلين قضية رئيسية في سباق انتخابات الرئاسة المقررة عام 2024.
وجاء في المذكرة التي وقعها بروس أرونوالد، وهو طبيب عظام من نيوجيرسي "لقد أنقص الرئيس ترامب وزنه من خلال اتباعه لنظام غذائي محسّن ومواصلة النشاط البدني اليومي، مع الحفاظ على جدول زمني صارم".
ولم تقدم المذكرة مزيدا من التفاصيل.
وأضاف أرونوالد "كانت الاختبارات البدنية التي أجريت له ضمن النطاق الطبيعي وكانت اختباراته المعرفية استثنائية".
ويتصدر ترامب سباق ترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، وقال بايدن إنه يعتزم الترشح للفوز بفترة رئاسية جديدة.
وقال طبيب ترامب، هارولد بورنشتاين، الذي أصدر مذكرة مماثلة في عام 2016، إن ترامب هو الذي أملى محتوياتها.
وأشار ترامب إلى أنه كان يزن 98 كيلو غراما بينما بلغ طوله 1.9 متر في اب عندما احتجز لفترة وجيزة في سجن في أتلانتا حيث وُجهت له أكثر من 12 تهمة جنائية ضمن قضية جنائية متعددة على خلفية محاولته إلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن في ولاية جورجيا.
ودفع ترامب ببراءته في هذه القضية وفي ثلاث قضايا جنائية أخرى مرفوعة ضده. (الحرة)

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