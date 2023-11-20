فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن

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انتشر مقطع فيديو غريب للرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مشاركته في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو، منذ أيام قليلة.وأظهر الفيديو الرئيس بايدن ينهض من كرسيه فجأة، وبدون أي سابق إنذار بوسط الاجتماع الدائر، متوجها للرئيس الصيني تشي جين بينغ ليصافحه بدون سبب واضح.وأثار الفيديو استغراب الكثيرين، كما بدت الدهشة واضحة على الرئيس الصيني من تصرف نظيره الأميركي الغريب!وما كان من وزير الخارجية الصيني إلا أن أسرع إلى الرئيسين ليساعد في الترجمة.هذا وأفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الرئيسين الصيني والأميركي اتفقا على عقد اجتماع شخصي جديد في محادثاتهما بالقرب من سان فرانسيسكو، لكن لم يتم تحديد الموعد بعد. وقال كيربي في إحاطة صحافية، رداً على سؤال يتعلق بهذا الموضوع: "اتفقا على أن يجتمعا مرة أخرى"، مؤكداً أن تاريخ اللقاء غير محدد بعد.والتقى الرئيسان في الـ15 تشرين الثاني على هامش قمة "أبيك" في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، وأكد بايدن آنذاك عدم وجود بديل عن لقاء الزعيمين وجها لوجه.وبعد اللقاء وخلال إفادة صحافية، أشار الرئيس جو بايدن إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ على أنه "ديكتاتور"، في تصريحات قد تنهي شهوراً من الدبلوماسية الدؤوبة لإعادة بناء العلاقات بين البلدين. وقال بايدن إن شي "ديكتاتور بمعنى أنه الرجل الذي يدير دولة شيوعية على أساس شكل من أشكال الحكومة المختلفة عنا".يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ ست سنوات، وقد عقد آخر لقاء بين بايدن وشي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية في تشرين الثاني 2022.(العربية)