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عربي-دولي
مستشار لنتنياهو: استهداف المستشفى الإندونيسي "يتفق مع القانون الدولي"
Lebanon 24
20-11-2023
|
23:37
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فيما تتواصل الحرب في غزة منذ أكثر من شهر ونصف، قال مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي.إن.إن" إن إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي في غزة "يتفق تماما مع القانون الدولي".
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وأضاف أوفير فالك للشبكة الأميركية الاثنين أن "إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي بشمال غزة كان متناسبا".
وتابع أن الجيش ملتزم "بالقانون الدولي والتناسب والتمييز وهناك ضرورة عسكرية واضحة للقضاء على حماس وهذا هو ما نفعله تحديدا".
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية "تميز بوضوح بين المدنيين والعناصر الإرهابية"، بحسب تعبيره، خلال جهودها "لتدمير حماس". (العربية)
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