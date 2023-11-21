فُقدت جميع الاتصالات معها.. واشنطن تُطالب الحوثيين بالإفراج فورا عن السفينة المحتجزة

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في موقف جديد، نددت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، باحتجاز الحوثيين سفينة شحن في البحر الأحمر، واصفة ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي إن "احتجاز الحوثيين للسفينة غالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، وفق رويترز.كما أضاف ميلر: "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة"."فُقدت جميع الاتصالات"وكانت الشركة المالكة للسفينة غالاكسي ليدر التي أعلن الحوثيون احتجازها قد قالت بوقت سابق أمس الاثنين إن "عسكريين صعدوا على متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر"، الأحد، وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.وأضافت شركة غالاكسي ماريتايم المسجلة في جزيرة آيل أوف مان والمالكة للسفينة في بيان: "لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة"، مردفة: "باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي"."انتهاك صارخ"كما أوضحت أن طاقم السفينة، التي ترفع علم جزر الباهاما، يضم مواطنين من بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا.كذلك مضت قائلة: "يرى مالكو السفينة والقائمون على إدارتها أن احتجازها يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الملاحة لسفن العالم وتهديداً خطيراً للتجارة الدولية"، مؤكدة أن أهم ما يقلقها في هذا الوقت هو سلامة وأمن أفراد الطاقم البالغ عددهم 25.وبوقت سابق أمس الاثنين بث الحوثيون لقطات مصورة تظهر مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.(العربية)