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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لمعاركه شمال قطاع غزة

Lebanon 24
21-11-2023 | 00:20
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كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اسمي جنديين إضافيين في صفوفه قتلا بمعارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما من عناصر اللواء غفعاتي.
وقالت صحيفة هآريتس إن القتيلين هما النقيب احتياط أرنون موشيه أبراهام بنفينستي فاسبي، ويبلغ من العمر 26 عاما، وهو ضابط في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي، والثاني هو الرقيب أول إيليا سينكين، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وهو جندي في كتيبة روتيم التابعة للواء غفعاتي.
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وأوضحت الصحيفة أنهما قتلا في معارك شمال غزة أمس الاثنين، وأن 5 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال.



وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة إلى 70 قتيلا.
ومنذ 7 تشرين الاول الماضي، عندما شنت حماس هجومها المباغت على منطقة غلاف غزة، يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 390 قتيلا.


من ناحية ثانية، قتل 17 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط غزة.
كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من الفلسطينيين بينهم صحفيون قتلوا في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث استهدف القصف منازل في كل من مخيم البريج وسط القطاع، وفي بيت لاهيا شمالي غزة وشرق محافظة رفح في الجنوب. (سكاي نيوز)

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