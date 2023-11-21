تحليل صور يكشف حجم الكارثة... نصف مباني غزة مدمرة!

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تحليلا محدثا لصور الأقمار الصناعية يظهر أنه خلال الشهر ونصف الشهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 8 تشرين الاول، تعرض حوالي نصف المباني في شمال قطاع غزة لأضرار أو تم تدميرها، موضحة أن هذه النسبة ارتفعت من نحو الثلث منذ أسبوعين.

وتشير الصحيفة إلى أن "تدمير المباني وغيرها من المنشآت في شمال غزة استمر حتى مع تعزيز الجيش الإسرائيلي وجوده هناك ومواصلة تقدمه داخل مدينة غزة.

وتقدر الصحيفة بأن التدمير طال 56 ألف مبنى في قطاع غزة بأكمله أو ما تقدر نسبته بنحو 20 إلى 26 بالمئة من جميع المباني.

Half of all buildings in northern Gaza are damaged or destroyed, according to new satellite analysis estimates. We continue to map the conflict. https://t.co/tu1EttUN8q pic.twitter.com/JuSdTSzvXC — The New York Times (@nytimes) November 21, 2023 Advertisement

وحدد التقييم آثار المباني الفردية التي من المرجح أن تكون قد تضررت، بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها في 18 تشرين الثاني، وفقا للصحيفة.





ووفقا للتحليل، فقد تضرر ما لا يقل عن 13200 مبنى في جنوب غزة، تحت خط الإخلاء الذي أقامته إسرائيل في 13 تشرين الاول عندما أمرت جميع سكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، وفقا للتحليل.

وفي الأيام الأخيرة، أفاد بعض السكان في خان يونس وما حولها في جنوب غزة أيضًا أنهم رأوا أوامر إخلاء، على شكل منشورات موجهة إلى سكان القرى الزراعية شرق المدينة. وتعرضت بعض المناطق في تلك القرى، بما في ذلك خزاعة وبني سهيلة، لأضرار جسيمة.

وقتل نحو 13300 فلسطيني، بينهم 5600 طفل و3550 امرأة على الأقل بسبب القصف والضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وقتل نحو 1200 إسرائيلي معظمهم مدنيون بينهم أطفال ونساء في هجوم حماس في السابع من أكتوبر، واختطف نحو 240 كرهائن، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

(الحرة)